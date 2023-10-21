الخميس.. استكمال مسرحية «طيب وأمير» بعد انتهاء فترة الحداد

يستأنف أبطال مسرحية «طيب وأمير» عرضها على خشبة مسرحة ميامي، بوسط القاهرة، اعتبارًا من الخميس المُقبل، وذلك بعد توقفها لمدة أسبوعٍ واحد، حدادًا على شهداء فلسطين، والذي تجاوز عددهم 4 آلاف، غالبيتهم من الأطفال.

وتُعرض مسرحية «طيب وأمير»، أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، على خشبة مسرح ميامي في شارع طلعت حرب، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وهي من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.

مسرحية «طيب وأمير»، للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة هشام إسماعيل، وعمرو رمزي، وتامر فرج، وعيد عبدالحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبدالقادر، وشريف حسني.

وحظي العرض المسرحي «طيب وأمير» بإشادات واسعة، تزامنا مع عرضه حاليا على خشبة مسرح «ميامي» بوسط البلد، حيث شاهدها عددًا كبيرًا من الفنانين، من بينهم محيي إسماعيل، محمد عبد العظيم، محمد علي رزق، عمرو عبد العزيز، دينا محسن، حاتم صلاح، أحمد ماجد، صبري فواز، محمد عبد الواحد، وغيرهم من الفنانين.