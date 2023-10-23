هاني سلامة يصور "الذنب" مع درة في استوديوهات المغربي

يصور الثنائي هاني سلامة ودرة، مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًا “الذنب”، والمُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، في استوديوهات المغربي بشكل يومي لسرعة إنجازه وعرضه مطلع العام الجديد.

وعلم "الدستور" أن العمل يتناول قصة حب بين الثنائي تصل إلى طريق مليء بالمخاطر والقصص المختلفة التي تؤثر على علاقتهما بشكل يدخل حالة من التشويق في أحداث العمل الذي انتهى صناعته من تصوير قدر كبير من المشاهد.

مسلسل "الذنب" مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لشاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويشارك في البطولة ماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وآخرين، بينما موعد التصوير سيحدد لاحقًا.