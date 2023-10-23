الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هاني سلامة يصور "الذنب" مع درة في استوديوهات المغربي

هاني سلامة
هاني سلامة

يصور الثنائي هاني سلامة ودرة، مسلسلهما الجديد الذي يحمل اسمًا مبدئيًا “الذنب”، والمُقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية عام 2024، في استوديوهات المغربي بشكل يومي لسرعة إنجازه وعرضه مطلع العام الجديد.

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وعلم "الدستور" أن العمل يتناول قصة حب بين الثنائي تصل إلى طريق مليء بالمخاطر والقصص المختلفة التي تؤثر على علاقتهما بشكل يدخل حالة من التشويق في أحداث العمل الذي انتهى صناعته من تصوير قدر كبير من المشاهد.

مسلسل "الذنب" مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لشاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويشارك في البطولة ماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وآخرين، بينما موعد التصوير سيحدد لاحقًا.

آخر أعمال هاني سلامة الفنان هاني سلامة الفنان هاني سلامة النائبة السابقة أنيسة حسونة القبض على هانى سلامة النجم هاني سلامة النجم هانى سلامة فى ملف سري

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