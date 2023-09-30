أخبار فاتتك|موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري ومدحت صالح يبدع على مسرح النافورة

شهدت الساعات الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري

عقب التأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أصبح البحث عن موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي فى الدوري المصري نسخة الموسم الجاري (2023/2024)، هو المسيطر بكثافة على كل محركات جوجل الآن.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

"الأساتذة 2".. مدحت صالح يبدع على مسرح النافورة ومشاركة مميزة من مواهب الأوبرا (صور)

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، وعلى طريق تحديث مكتبة الموسيقى العربية، عقدت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، الأمسية الثانية من سلسلة حلقات المشروع الفنى "الأساتذة 2"، المقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الاتحاد الأوروبى يسعى لإبرام "اتفاقات ملزمة" مع أمريكا تحسبًا لعودة ترامب

يسعى الاتحاد الأوروبي لتأمين التقدم الذي أحرزه في العلاقات مع الولايات المتحدة خلال فترة الرئيس الحالي جو بايدن، من خلال إبرام "اتفاقات ملزمة"، لتحصين كيانه من أي فوز محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

فى عهد السيسى | 472 كشفًا بتروليًا جديدًا وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية، الاستعداد لـ حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025؛ بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات، ياتي هذا في ظل تويجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

يوسف منصور يتحدث عن علاقته بـ فريد شوقى: أطيب قلب وملك الترسو الحقيقى

كشف الفنان يوسف منصور، عن علاقته بالفنان الراحل فريد شوقي، قائلًا: "التعامل معه كان جميل جدًا، وكان إنسان طيب".

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا