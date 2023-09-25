أخبار فاتتك: الرئيس يؤكد حرص مصر على الإسهام فى مواجهة التحديات العالمية.. وائل جسار يتعرض لإطلاق نار

تنوعت أخبار الصباح اليوم الإثنين، حيث شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

الصحف تبرز تأكيد الرئيس السيسي حرص مصر على الإسهام في مواجهة التحديات العالمية

تناولت الصحف الصادرة اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة، مؤكدًا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين.

جاءت تصريحات الرئيس السيسي، خلال استقباله أمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى، برئاسة لي شي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وسفير الصين بالقاهرة.

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إيطاليا تسقط مائة مليون دولار من مستحقات روما لمصر

أعلن السفير الإيطالي لدى القاهرة ميكيلي كواروني، يوم الأحد، إسقاط مبلغ 100 مليون دولار من مستحقات روما بمصر.

وأوضح كواروني أن برنامج مبادلة الديون الإيطالية أزال نحو 100 مليون دولار من الديون الايطالية بمصر، وتم تخصيص 75 مليون دولار من البرنامج لتطوير 6 صوامع تكنولوجية متطورة لتخزين الحبوب في مصر.

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فرص عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من سن 30 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات المنسوجات بالإسكندرية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس غزل ونسيج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل بكالوريوس هندسة.

كما تحتاج الشركة، عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال أو متوسط.

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تصريحات مهمة لوائل جسار

طمأن الفنان اللبناني وائل جسار جمهوره بعد نجاته من الإصابة بطلق ناري أثناء تواجده في حديقة منزله برفقة زوجته ووالده ووالدته وشقيقه.

وقال جسار، لـ"الدستور": "الحمد لله أنا بخير ربنا نجّاني واسرتي وقدر الله وما شاء فعل"، متمنيًا التوقف عن عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف التي تعد إحدى عادات العرب الخاطئة منذ سنوات.

أضاف أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزفاف عادة ما تنتهي بكارثة، فهي أداة للقتل وليس للاحتفال كما هو راسخ في أذهان الكثيرين.

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