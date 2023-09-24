الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اخبار الظهيرة| الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الظهيرة
الظهيرة

تنوعت أخبار الظهيرة خلال الساعات الماضية بين سياسية وفنية واجتماعية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الأهلي يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي أمام سان جورج الليلة

الأهلي

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي في مستهل مشواره القاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وسط حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

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فلسطين تدعو لإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الشعب الفلسطيني

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية، لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض.

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"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 34 درجة

الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الحالة الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

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"الهلال الأحمر" تخصص خطًا ساخنًا لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال

إعصار دانيال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن احتياجات ومتطلبات الشعب الليبي جراء إعصار دانيال.

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وزير خارجية المجر: بايدن يتدخل في شئوننا الداخلية.. وترامب أفضل منه

جو بايدن

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، إن بلاده تأمل في عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والمجر تدهورت.

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التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-9-2023

دواجن

ارتفعت أسعار الدواجن اليوم بنسبة طفيفة، حيث سجلت أمس 67 جنيها للكيلو، واليوم سجلت 68 جنيها، وتراجعت أسعار الفراخ الساسو بشكل ملحوظ، حيث سجلت 86 جنيها للكيلو، مقابل أسعار أمس 91 جنيها للكيلو.

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فلسطين الأرصاد الهلال الأحمر إعصار دانيال حالة الطقس اليوم وزير خارجية المجر بايدن ترامب اسعار الدواجن

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