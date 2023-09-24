بيرسى تاو على رأس قائمة الأهلى لمواجهة سانت جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة سانت جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي في الثامنة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة.

اقرأ أيضا.. تفاصيل الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى بدورى أبطال إفريقيا

تواجد تاو واستبعاد كريم فؤاد

شهدت القائمة تواجد الجنوب أفريقي بيرسي تاو على الرغم من وجود شكوك قبل المران الأخير حول إمكانية مشاركته من عدمه بعد معاناته من كدمة قوية في العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة -علي معلول - كريم الدبيس - محمد عبد المنعم.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج -إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة- حسين الشحات - محمد الضاوي كريستو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن





10 غيابات في قائمة الأهلي

شهدت قائمة الأهلي غياب 10 لاعبين وهم، أنتوني موديست، ومحمد زعلوك، ومحمد معتز لعدم القيد في القائمة الأفريقية، ورضا سليم للإيقاف بعد طرده مع فريقه السابق الجيش الملكي في كأس الكونفدرالية الموسم الماضي، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد للإصابة، وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية بالإضافة إلى كريم فؤاد وأكرم توفيق.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء السبت على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراة اليوم أمام سانت جورج الإثيوبي في بداية رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا.