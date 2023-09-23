تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسانت جورج الإثيوبي بدوري أبطال أفريقيا

عُقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وسانت جورج الإثيوبي مساء اليوم، بحضور مندوبي الناديين ومسئولي الاتحاد الإفريقي.

وحضر ممثلًا عن النادي كل من ماهر عبد العزيز ووائل محمد إداريي الفريق، للاتفاق على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، فيما يرتدي فريق سانت جورج الطاقم الأصفر والحارس الطاقم الفسفوري.

وناقش الحضور كافة الضوابط الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع سانت جورج مساء غد على استاد القاهرة في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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موعد مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج

تقام مباراة الإياب بين الأهلي وسانت جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في القاهرة.

وكان الأهلي قد حصد لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نهائي المسابقة ليحصد البطولة للمرة رقم 11 في تاريخه.

وتأهل الأهلي إلى بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في مدينة جدة السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل.

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عرض حاسم من الشباب السعودي للتعاقد مع كولر

استقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا حاسمًا من نادي الشباب السعودي.

وقوبل هذا العرض بالرفض من قبل المدرب السويسري الذي تمسك بالاستمرار مع المارد الأحمر واستكمال مشوار النجاح معه الذي بدأه في الموسم الماضي.

واعتذر السويسري لوكيل أعماله عن العرض السعودي، خاصةً أنه مدد عقده مؤخرًا مع النادي الأهلي.