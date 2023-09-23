السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عرض سعودى جديد لـ مارسيل كولر.. وقرار حاسم من المدرب السويسرى

كولر
كولر

تلقى السويسري مارسيل كولر ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عرضًا جديدًا لتدريب نادي الشباب السعودي.

 

موقف كولر

أكدت مصادر مقربة من كولر، أن الأمر قوبل بالرفض من جانب المدرب السويسري، والذي تمسك بالاستمرار مع الأهلي ورفض العرض السعودي.

وأوضحت أن الأولوية لكولر في الوقت الحالي، هو الاستمرار مع الأهلي لشعوره بالراحة مع الفريق، وتلبية كل طلباته من جانب الإدارة.

ويقدم الأهلي مستويات مميزة مع كولر ونجح في المدرب في الموسم الماضي، بحصد أكثر من بطولة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

واعتذر كولر لوكيل أعماله عن العرض، وأكد رغبته في البقاء مع الأهلي لنهاية عقده، خاصة أنه مدد التعاقد مع الأهلي مؤخرًا.

 

تجهيز الفريق

هذا وبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، في تجهيز بعض لاعبي الفريق لتعويض الغيابات قبل مواجهة سان جورج الإثيوبى، المقرر لها غدًا الأحد باستاد القاهرة، في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الإفريقى.

ويُعاني المارد الأحمر قبل لقاء بطل إثيوبيا من غياب الثنائي الجديد المغربي رضا سليم بسبب الإيقاف لطرده خلال مشاركته مع فريقه السابق الجيش الملكى والفرنسي أنتوني موديست لتأخر قيده إفريقيًا، وكذلك كريم نديفيد ومحمود متولى وعمرو السولية للإصابة وخالد عبدالفتاح لعدم الجاهزية الفنية.

ومن المقرر أن يستعيد الفريق الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات، بعد غيابهما في لقاء المصري للإيقاف ولكن مشاركتهم أمام سان جورج نظرًا لعدم إيقافهما إفريقيا

ومن المنتظر خضوع بيرسى تاو لفحص طبى بعد تعرضه لكدمة قوية وشديدة العضلة الأمامية فى مواجهة المصري، كما ظهر فى المران معتز محمد مدافع الفريق مواليد 2005، بعد أن كان قد شارك مع فريق الشباب أمام سموحة ببطولة الجمهورية.

كولر النادي الأهلي نادي الشباب السعودي الشباب استاد القاهرة

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