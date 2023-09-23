بعد استعادة ثلاثى الهجوم.. كولر يحدد ملامح تشكيل الأهلى أمام سان جورج

يخوض الفريق الأول في نادي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب مختار التتش قبل الدخول إلى معسكر مغلق استعدادًا لمباراة سان جورج الإثيوبي المقررة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة الدولي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وسيختار المدير الفني السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق، وستشهد غياب الثنائي الجديد رضا سليم وأنتوني موديست، حيث يغيب سليم بسبب الإيقاف وموديست بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية.

وسيستمر غياب كريم نديفيد ومحمود متولي وعمرو السولية بسبب الإصابة، وكذلك خالد عبدالفتاح بسبب عدم الجاهزية الفنية، بينما ستشهد القائمة عودة الثنائي محمود كهربا وحسين الشحات بعد استبعادهما من مباراة المصري في الدوري بسبب الإيقاف.

وسيلتقي كولر باللاعبين في جلسة فيديو لتحديد التشكيلة النهائية وشرح طريقة اللعب، بعد أن حصل على ملخص لمباراة سان جورج الإثيوبي مع الفريق الزنجباري لفهم نقاط القوة والضعف وتحقيق التأهل قبل لقاء الإياب.

وسيراجع المدير الفني بعض التعديلات في تشكيلة الفريق أمام بطل إثيوبيا، حيث ستعود ثلاثة لاعبين في خط الهجوم وهم صلاح محسن وحسين الشحات وكهربا.

ومن المتوقع أن يعود مروان عطية للتشكيلة الأساسية بعد غيابه في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي، حيث شارك أحمد كوكا في وسط الملعب.

كولر يعقد مؤتمرًا صحفيًا قبل المران

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا اليوم، قبل مران الفريق للحديث عن مباراة سان جورج الإثيوبي ولم يتحدد إذا كان كولر سيتواجد بمفرده أم سيكون برفقته أحد لاعبي الفريق، خاصة أن لوائح الكاف تمنح الأندية أحقية اختيار لاعب من عدمه لحضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهات دور 32 فقط على أن يكون الأمر إلزاميًا بداية من دور المجموعات.

كما يسمح الجهاز الفني للنادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول ١٥ دقيقة من مرانه اليوم السبت في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد في دور ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وتنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عل حضور وسائل الإعلام أول ١٥ دقيقة من مران الأندية ليلة المباريات.

ومن المقرر أن يحضر خالد بيبو مدير الكرة الاجتماع الفني للمباراة في مقر الجزيرة بصحبة الجهاز الإداري ومراقب المباراة ووفد من سان جورج الإثيوبي لتحديد الزي الرسمي للفريقين وموعد وصولهما إلي ملعب المباراة.