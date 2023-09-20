الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد مطالبة زيلينسكى بالكشف عنها.. ما هى خطة ترامب لإنهاء الصراع فى أوكرانيا خلال 24 ساعة؟

زيلينسكي
زيلينسكي

أثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  جدلاً واسعاً، بحديثه حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، معتبراً أن الرئيس الأمريكي يماطل فيما يخص خطته للسلام لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كان ترامب قد تحدث مرارا عن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا بغضون 24 ساعة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

زيلينسكي يحث ترامب على المشاركة

حث فولوديمير زيلينسكي دونالد ترامب على مشاركة خططه للسلام علنًا إذا كان لدى الرئيس الأمريكي السابق طريقة لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، محذراً في مقابلة يوم الثلاثاء من أن أي خطة سلام تتخلى فيها أوكرانيا عن الأراضي ستكون غير مقبولة.

وقال زيلينسكي لمراسل شبكة سي إن إن، وولف بليتزر، بعد خطابه: "يمكنه الآن مشاركة فكرته علنًا، وليس إضاعة الوقت، وعدم خسارة الناس، ومطالبا ترامب بالرد على سؤال" كيف يرى ترامب الأمر؟ كيف نطرد الروس من أرضنا؟ في حال عدم وجود إجابات فإنه لا يقدم فكرة السلام العالمية”.

وأضاف: "إذا كانت الفكرة هي كيفية أخذ جزء من أراضينا ومنح بوتين، فهذه ليست صيغة السلام".

ما هي خطة ترامب للسلام 

أكد ترامب، أنه سيكون قادرا على إبرام اتفاق مع زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة، وعندما سُئل ترامب في برنامج "لقاء الصحافة" على قناة "إن بي سي" يوم الأحد حول ما إذا كانت الصفقة ستسمح لبوتين بالاحتفاظ بالأرض التي استولى عليها، قال: "لا، لا. سأعقد صفقة عادلة للجميع. لا، سأجعل الأمر عادلاً”.

وعندما سئل ترامب، في ذلك الوقت عما إذا كان ذلك سيشكل فوزا لبوتين، قال: "كما تعلمون، هذا شيء كان من الممكن التفاوض بشأنه، لأن هناك أجزاء معينة، مثل شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من البلاد، توقع الكثير من الناس إمكانية حدوثها. كان بإمكانك عقد صفقة، لذا كان من الممكن أن يتوصلوا إلى اتفاق حيث توجد الآن مساحة أقل من تلك التي استولت عليها روسيا بالفعل، لأكون صادقًا".

كما أكد في يوليو الماضي خلال مقابلة في برنامج Sunday Morning Futures على قناة "فوكس نيوز" إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن بايدن غير قادر على التعامل مع زعماء العالم.

ترامب يتحدث عن زيلينسكي

ووصف الرئيس السابق زيلينسكي بأنه شخص "جدير بالاحترام"، في حين انتقد بايدن بشدة قائلاً: "نحن لدينا رجل ليس لديه أدنى فكرة عما يحدث. إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا".

ومنذ بدء حرب أوكرانيا العام الماضي، ردد ترامب مراراً وتكراراً أن هذه الصراع لم يكن ليحدث لو كان استمر في منصبه رئيساً للولايات المتحدة.

فولوديمير زيلينسكي ترامب الرئيس الامريكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا روسيا الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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