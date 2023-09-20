بولندا تستدعى سفير أوكرانيا بسبب تصريحات "زيلينسكي" في الأمم المتحدة

استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الأوكراني بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

فيما نص بيان وزارة الخارجية البولندية، على نقل (نائب وزير الخارجية باول جابلونسكي) احتجاج الجانب البولندي الشديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس زيلينسكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، زاعمًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي تظاهرت بالتضامن بينما دعمت روسيا بشكل غير مباشر.

وبدا أن الزعيم الأوكراني ينتقد حلفاء مثل بولندا، الذين كان تعبيرهم عن تضامنهم بمثابة "مسرح سياسي"، زاعماً أنهم ساندوا موسكو في تقييد الواردات من أوكرانيا، معتبراً أنهم بهذا الحال"يساعدون في تمهيد الطريق لموسكو".

وجاء خطاب فولوديمير زيلينسكي ، الذي أشار إلى "بعض أصدقائنا في أوروبا" الذين كانت تعبيراتهم عن التضامن بمثابة "مسرحية سياسية"، بعد يوم من إعلان مسؤولين أوكرانيين أن كييف تخطط لمقاضاة بولندا والمجر وسلوفاكيا في منظمة التجارة العالمية بسبب الحظر على المنتجات الزراعية الأوكرانية. منتجات.

فرض قيود على الصادرات الاوكرانية

وسمحت القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام لبولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا بحظر المبيعات المحلية للقمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس الأوكرانية، مع السماح بعبور هذه الشحنات للتصدير إلى أماكن أخرى.

وسمح الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بانتهاء الحظر الذي فرضه بعد أن قالت أوكرانيا إنها ستتخذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة.

رداً على ذلك، أعلنت وارسو وبراتيسلافا وبودابست قيودها الخاصة على واردات الحبوب الأوكرانية.

قمة الامم المتحدة للمناخ

وعقد اليوم، قمة الأمم المتحدة للمناخ، بعد يوم من الجلسة العامة لجمعية الأمم المتحدة، فيما تغيب د زعماء بعض من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم عن قمة للأمم المتحدة يوم الأربعاء تهدف إلى تحقيق بعض التقدم في الجهود المتعثرة لمعالجة أزمة المناخ، خلال ما قد يكون العام الأكثر سخونة على الإطلاق.