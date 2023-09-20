الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكلمة الكاملة للرئيس الفلسطيني أمام "الأمم المتحدة".. تحمل رسائل مهمة

دياب اللوح السفير
دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة

كشف دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، عن تفاصيل كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، غدا الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

وقال اللوح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، نحن تابعنا من قبل كلمات الرئيس محمود عباس أبو مازن في الاجتماعات السابقة وكانت كلمات مهمة ومحورية ومفصلية وتاريخية، و"أبو مازن" يحمل هم الشعب الفلسطيني ورسالة الشعب وقضيته في حله وترحاله وخاصة في هذا الوقت مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78.

وأضاف “اللوح” أن الرئيس أبو مازن سوف يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية والسياسية لوضع حد لهذا الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ووضع حد لهذه الجرائم الاسرائيلية المستمرة، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.

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الاعتراف بفلسطين

وأوضح اللوح أن الرئيس عباس سيطالب العالم أيضا بوضع آلية للاعتراف بدولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، في ظل تعذر اتخاذ قرار في مجلس الأمن بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، والاعتراض على طلب دولة فلسطين منذ عام 2012 وحتي اليوم.

واختتم اللوح تصريحاته قائلا "أعتقد أن كلمة الرئيس أبو مازن سوف تحمل رسائل كثيرة مهمة  تعبر عن مشاعر وأحاسيس ومواقف وتطلعات وطموحات وآمال المواطنين الفلسطينيين سواء في داخل فلسطين أو خارجها، مع مطالبة المجتمع الدولي بتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الشرعية الدولية 194،  لافتا إلي أن الرئيس عباس سيطالب المنظمة الدولية بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وبشكل خاص القرار 181 والقرار 194".

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ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي أبومازن غدا الخميس، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

السفير الفلسطيني القاهرة الرئيس الفلسطيني أبو مازن الجمعية العامة للأمم المتحدة

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