الرئيس الفلسطينى يصل نيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، إلى نيويورك؛ للمشاركة في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قادمًا من العاصمة الكوبية هافانا.

ومن المقرر أن يلقي أبومازن الخميس المقبل، خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما سيلتقي الرئيس عباس، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، العديد من قادة دول العالم، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء غدٍ الإثنين، وتختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في الـ26 من الشهر الجاري.

ويرافق الرئيس الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبوعمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس لجنة المغتربين والجاليات في المجلس الوطني أسامة القواسمي.

الرئيس الفلسطينى معلقًا على قرار "اليونسكو" بشأن أريحا القديمة: أمر بالغ الأهمية

وفي وقت سابق من اليوم، رحب أبومازن، بقرار لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بتسجيل موقع أريحا القديمة/ تل السلطان على قائمة التراث العالمي.

واعتبر الرئيس الفلسطيني قرار لجنة التراث العالمي إدراج "موقع أريحا القديمة/ تل السلطان" على قائمة التراث العالمي، أمرًا بالغ الأهمية ودليلًا على أصالة وتاريخ هذا الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن دولة فلسطين ستستمر في الحفاظ على هذا الموقع الفريد من نوعه للبشرية جمعاء.

وشكر الرئيس الفلسطيني، باسم دولة وشعب فلسطين، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، على استضافة لجنة التراث العالمي، كما شكر أعضاء اللجنة والأمانة العامة لليونسكو وكل الدول التي أسهمت في إدراج موقع تل السلطان على لائحة التراث العالمي.