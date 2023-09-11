"الناشرين العرب" يطلق مبادرة لدعم المكتبة الوطنية تضامنًا مع جهود فلسطين

استقبل دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، على هامش معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثالثة عشرة، وبحضور وزير الثقافة الدكتور عاطف أبوسيف ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض عبدالسلام عطاري- وفدًا من اتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المشاركين في المعرض، وهم: خالد جبر، الأمين العام المساعد، وأحمد السايغ وبكر زيدان وجعفر محمد حيف، أعضاء مجلس الإدارة، وسامح دنديس، رئيس اتحاد الناشرين الفلسطينيين وعضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.

حضر اللقاء أيضًا جبر أبوفارس، رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، وأحمد الرواحي، مدير معرض مسقط الدولي للكتاب، وغسان حسين والدكتورة فاطمة البودي، عضوى لجنة المعارض العربية والدولية باتحاد الناشرين العرب وعدد من الناشرين العرب من الدول المشاركة في المعرض.

وفي بداية اللقاء؛ رحب دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتية بوفد اتحاد الناشرين العرب وبجميع الحاضرين.

محمد رشاد يوجه الشكر لرئيس دولة فلسطين

وقد توجه محمد رشاد، رئيس الاتحاد، بالشكر للرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لرعايته معرض فلسطين الدولي للكتاب، وكذلك الشكر للدكتور محمد أشتية، رئيس مجلس الوزراء، لتفضله بافتتاح المعرض وتوجيهاته لوزارة الثقافة لإقامة المعرض سنويًا، كما توجه أيضًا بالشكر للدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة الفلسطيني، على الجهود المبذولة لإقامة المعرض، والشكر للأستاذ عبدالسلام عطاري، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، والقائمين معه على جهودهم في متابعة وتسهيل كل الإجراءات لمشاركة الناشرين العرب في المعرض.

مبادرةً باسم اتحاد الناشرين العرب لدعم المكتبة الوطنية

وقد قدم محمد رشاد مبادرة باسم اتحاد الناشرين العرب لدعم المكتبة الوطنية بإصدارات الناشرين العرب تضامنًا مع جهود دولة فلسطين في إنشاء المكتبة الوطنية.

كما استعرض رئيس الاتحاد الظروف العصيبة التي يمر بها الناشرون العرب جراء جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وهذه الظروف قد تضامنت معها معظم المعارض العربية في تخفيف الأعباء التي تحد من استمرارية مواصلة الناشر العربي في دوره في نشر الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، ونوه بالمبادرة الكريمة التي قدمها معرض فلسطين الدولي للكتاب في دورته الثانية عشرة بإعفاء الناشرين العرب من رسوم الإيجار، وتمنى محمد رشاد على دولة رئيس الوزراء بإعفاء الناشرين العرب المشاركين في الدورة الثالثة عشرة.

كما تمنى رئيس الاتحاد من دولة رئيس الوزراء أن يدعم الناشرين الفلسطينيين بتحقيق مطالبهم لاستمرارية قيامهم بدورهم في نشر الثقافة والحفاظ على الهوية الفلسطينية.

ومن جهته؛ رحب دولة الرئيس بحضور هذا الوفد مرة أخرى في بلدهم الثاني، وأكد أن الثقافة أداة للنضال الوطني للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الحضور العربي في المشهد الثقافي الفلسطيني داعم للشعب الفلسطيني وثقافته.

وقد أبدى سعادته بمبادرة اتحاد الناشرين العرب في دعم المكتبة الوطنية بمنشورات دور النشر العربية، وموافقته على إعفاء الناشرين من رسوم الإيجار وتكليف وزير الثقافة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي نهاية اللقاء تقدم محمد رشاد، رئيس الاتحاد، بالشكر والتقدير لدولة فلسطين رئيسًا وحكومةً وشعبًا "عاشت فلسطين حرة".