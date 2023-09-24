الأهلى يبدأ رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقى أمام سان جورج الليلة

يلتقي نادي الأهلي نظيره سان جورج الإثيوبي في السابعة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في مستهل مشواره القاري بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا وسط حضور 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 29 يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض اللقاء بالقاهرة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء للدفاع عن لقبه الإفريقي الذي حققه للمرة الحادية عشرة في تاريخه عقب الفوز على الوداد المغربي في النهائي خلال النسخة الماضية.

ويرغب لاعبو القلعة الحمراء في مصالحة الجماهير بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري رغم الفوز الكبير على المصري برباعية نظيفة في افتتاح الدوري المصري.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل ساعات من أجل التحضير لمباراة سان جورج الإثيوبي، حيث طالب اللاعبين بضرورة التركيز وحصد بطاقة التأهل والعبور إلى الدور المقبل، وعدم الانتظار إلى لقاء الإياب، لاسيما أن الفريق الأحمر يرغب في الحفاظ على اللقب.

وطلب “كولر” من اللاعبين طي صفحة كأس السوبر الإفريقي لكن مع الاستفادة من الأخطاء التي وقعوا فيها والتركيز على بدايتهم في دوري أبطال إفريقيا.

وحذر المدير الفني لاعبي الفريق من استمرار غياب التركيز والتسابق علي إهدار الفرص أمام الفرق المنافسة واحترم الخصم أيًا كان تاريخه أو نتائجه قبل اللقاء حتى لا يتكرر سيناريو السوبر الإفريقي.

وطالب السويسري من اللاعبين ضرورة الضغط على لاعبي سان جورج الإثيوبي من أجل إحراز هدف مبكر يربك حسابات الخصم مع ضرورة التركيز في الخط الخلفي خوفا من الهجمات المرتدة.

وحذر “كولر” لاعبي الأهلي من الاندفاع بعشوائية خوفا من تلقي هدف مباغت، خاصة أن أي ارتباك يتعرض له الفريق يكون نتائجه عكسية علي بعض اللاعبين خلال سير اللقاء.

وشدد على ضرورة احترام المنافس طوال اللقاء، وضرورة استغلال أي فرص لتحقيق أكبر عدد من الأهداف وتوجيه رسالة لكل الفرق المنافسة في البطولة الإفريقية أن الأهلى يشارك للفوز باللقب.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سان جورج الإثيوبى فى دورى الأبطال

واستقر كولر، المدير الفني للأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض اللقاء أمام سان جورج الإثيوبي والمكون من..

محمد الشناوي في حراسة المرمي

ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع

ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور فى وسط الملعب

حسين الشحات وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا فى الهجوم