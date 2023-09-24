"الهلال الأحمر" تخصص خطًا ساخنًا لمساعدة المتضررين من إعصار دانيال

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري عن احتياجات ومتطلبات الشعب الليبي جراء إعصار دانيال.

وأكدت الهلال الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشعب الليبي، لا سيما النازحين والفئات المستضعفة، فى حاجة إلى الإمدادات الطبية الطارئة والأدوية والخیام، بالإضافة إلى مستلزمات النظافة والاحتياجات الأساسية والمأوى.

وأشارت إلى أن هناك مئات الأسر التى ما زالت تعاني من الآثار الناتجة عن الإعصار، لذلك تم تخصيص الخط الساخن 9770 لاستقبال التبرعات وتخفيف معاناة المتضررين.

ويعمل الهلال الأحمر المصري في هذا المجال على توفير الموارد البشرية عبر التطوع والتدريب من جهة، والموارد المادية، والتي يأتي على رأسها مواد الإغاثة ووسائل النقل والاتصالات والمخازن من جهة أخرى، بهدف مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الطارئة وتخفيف المعاناة الإنسانية، خاصة في مجالات الإغاثة والصحة العامة والمجتمعية.

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار الشعب الليبي جراء الأزمة الراهنة، حيث شهدت اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة إلى الأشقاء بدولة ليبيا، بدعم مكثف من القوات المسلحة ومؤسسات الدولة المصرية.

وأضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي من المواطنين المصريين القادمين من ليبيا جراء إعصار دانيال، و25 ألف جنيه لكل مصاب وتحمل المصروفات الدراسية لأبناء الضحايا، وتقديم دعم غذائى شهرى لحين استقرارهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

المجتمع الدولي

يعمل الهلال الأحمر المصري على إقامة روابط قوية وعلاقات وثيقة مع المجتمع الدولي، من خلال تعاونه وشراكته مع مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، والمنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة، والحكومات الأجنبية لخدمة الإنسانية، كما يساهم في الجهود الدولية المبذولة لاحترام الشارة وعدم إساءة استعمالها.

وتلتزم الجمعية، وهي عضو في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، في عملها باتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها.