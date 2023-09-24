الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد": طقس مستقر اليوم والقاهرة تسجل 34 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الحالة الجوية مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية.

وقالت غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى الفضائية المصرية: "هناك ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة بمعدل درجتين عن الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درحة مئوية".

وأضافت: "يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير وعدم وجود أي سحب تحجبها، مما يساعد على ارتفاع درجات الحرارة".

"الأرصاد": أجواء حارة نهارًا لطيفة ليلًا

كما أشارت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء خلال فترة النهار حارة على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت أنه مع غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل يحدث انخفاضًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن نشهد أجواءً لطيفة خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

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