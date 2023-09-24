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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-9-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-9-2023 في محافظات مصر، مع بداية فصل الخريف فلكيًا، يتربع البحث بين الأشخاص على قائمة الأولويات اليومية. 

ومن المتوقع أن يشهد الطقس ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما ستتعرض جنوب سيناء وجنوب الصعيد لحرارة شديدة. 

 

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-9-2023 في محافظات مصر

يشهد فصل الخريف تكوّن منخفضات في طبقات الجو العليا وينتج عنها الشبورة المائية الكثيفة في حال الاستقرار، بالإضافة إلى أمطار غزيرة على بعض الأماكن وخاصة شمال البلاد، والمناطق الجبلية، وجنوب البلاد معرضة للسيول.

أما عن درجات الحرارة، تكون مرتفعة نسبيا في النصف الأول من فصل الخريف بعكس درجة الحرارة الصغرى، إذ أن النصف الثاني من الخريف ومع منتصف شهر أكتوبر المقبل تبدأ التقلبات الجوية التي من الممكن أن تكون حادة وعنيفة.

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درجات الحرارة اليوم 

نستعرض درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء الجمهورية:

- القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

- الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة.

- مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

- سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

- قنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

حالة الطقس اليوم السبت 23-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

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درجات الحرارة اليوم.. الطقس في الأيام المقبلة

وتشهد حالة الطقس يومي الإثنين والثلاثاء 25 و26 سبتمبر 2023 شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من جنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 27 و28 سبتمبر 2023، نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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