غدًا.. طقس حار نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأحد، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية

وذكرت الهيئة- في بيانٍ اليوم السبت- أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

- القاهرة 34 25

- العاصمة الإدارية 34 25

- 6 أكتوبر 35 24

- بنها 34 25

- دمنهور 33 25

- وادى النطرون 35 24

- كفرالشيخ 33 24

- المنصورة 34 24

- الزقازيق 34 25

- شبين الكوم 34 25

- طنطا 34 25

- دمياط 32 25

- بورسعيد 32 25

- الإسماعيلية 36 22

- السويس 35 23

- العريش 32 24

- رفح 31 24

- رأس سدر 35 24

- نخل 34 18

- كاترين 33 16

- الطور 34 26

- طابا 34 25

- شرم الشيخ 37 27

- الإسكندرية 31 24

- العلمين الجديدة 31 23

- مطروح 31 22

- السلوم 32 20

- سيوة 36 19

- رأس غارب 36 25

- الغردقة 37 26

- سفاجا 37 26

- مرسى علم 37 27

- شلاتين 37 27

- حلايب 34 27

- أبورماد 36 28

- رأس حدربة 35 29

- الفيوم 36 24

- بني سويف 36 23

- المنيا 36 22

- أسيوط 37 23

- سوهاج 38 23

- قنا 41 25

- الأقصر 41 26

- أسوان 42 27

- الوادى الجديد 40 21

- أبوسمبل 40 26