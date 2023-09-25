عاجل.. لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من سن 30 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات المنسوجات بالإسكندرية.

فرص العمل



وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس غزل ونسيج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل بكالوريوس هندسة.

كما تحتاج الشركة، عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

الراتب



وحددت الشركة، الراتب الذي يتقاضاه من يتم قبوله لشغل تلك الوظائف، حيث يتراوح من 3000 إلى 3500 جنيه.

طرق التقديم



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الخامسة، الإسكندرية، أو الاتصال على 01068881900.

ملتقى توظيف للشباب

وأعلنت وزارة العمل، اليوم عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الشرقية، مُلتقى توظيف للشباب يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة.

ويتضمن الملتقى العديد من التخصصات والوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز خطط المديريات بالمحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب.

وتتضمن التخصصات المطلوبة: كهربائي كنترول، ومبيض محارة، ولحام، ومشرف مبيعات داخلي، ومسئول مبيعات داخلي، ومنسق معروضات، وأمين مخزن، وعمال مخزن، وعمال خدمات وبوفيهات، ومنسق تسليمات عملاء، ومشرف تسليمات عملاء، وعمال إنتاج، ومشرفين أمن، وأفراد أمن، وفنيين صيانة أجهزة منزلية، وسائقين درجة أولى، وفني تجميع أثاث، وفني تركيبات، وفني كهربائي كنترول، ومحاسب خزينة، ومسؤول مشتريات، وعمال خياطة، وصيانة مكان، ومدير حسابات، ومستخلص جمركي، ومترجمين لغة أجنبية.