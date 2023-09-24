وزارة العمل: مُلتقى توظيف لشباب الشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل غدًا

أعلنت وزارة العمل، اليوم عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الشرقية، مُلتقى توظيف للشباب يُوفر 1323 فرصة عمل برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريًا، بالتعاون والتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر من رمضان، غدًا الإثنين بمقر شركة النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، بمشاركة 30 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة.

ويتضمن الملتقى العديد من التخصصات والوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتعزيز خطط المديريات بالمحافظات لتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب.

فرص العمل

وأوضح أحمد عبدالهادي، وكيل مديرية العمل بالشرقية، في تقريره للوزارة أن فرص العمل متوفرة في شركات مثل "إس أي وايرينج سيتمز ايجبيت"، و"اسبرانتو جينز"، و"نانا سكريت"، و"عمال مصر"، و"السعودية المصرية للأملاح والمعادن"، و"قدس تكس"، و"آل شاهين"، و"كى سى جى تكستايل"، و"لوتس تكس"، و"هواى لتصنيع وتجميع الأدوات الصحية"، و"الرواد لصناعة المواسير"، و"النساجون الشرقيون"، و"المصرية الأوروبية للأمن"، و"الحصن للمنسوجات"، و"دابر إيجيبت ليمتد"، و"فينكس للأمن والحراسة"، و"النسور للأمن والحراسة"، و"ميكواند"، و"خلفتكس للغزل والنسيج"، و"كان تكس"، و"سالم وزان أبو العطا - إندومي"، و"إيديتا للصناعات الغذائية"، و"ديورافيت"، و"جارديان إيجيبت"، و"أرما للصناعات الكيماوية للصابون والمنظفات"، و"الماسية لإنتاج السيراميك فارسينا"، و"السويسرية للملابس الجاهزة"، و"جمعة لتصنيع الجيلاتي والمثلجات"، و"الصقر لتجارة وصناعة الآلات والمعدات كازارين"، و"نسور جروب لإدارة المشروعات"، و"العربية جروب"، والتي تعمل في العديد من مجالات العمل الصناعية والتجارية والغذائية.

وأضاف وكيل المديرية أن التخصصات المطلوبة هي: كهربائي كنترول، ومبيض محارة، ولحام، ومشرف مبيعات داخلي، ومسئول مبيعات داخلي، ومنسق معروضات، وأمين مخزن، وعمال مخزن، وعمال خدمات وبوفيهات، ومنسق تسليمات عملاء، ومشرف تسليمات عملاء، وعمال إنتاج، ومشرفين أمن، وأفراد أمن، وفنيين صيانة أجهزة منزلية، وسائقين درجة أولى، وفني تجميع أثاث، وفني تركيبات، وفني كهربائي كنترول، ومحاسب خزينة، ومسؤول مشتريات، وعمال خياطة، وصيانة مكان، ومدير حسابات، ومستخلص جمركي، ومترجمين لغة أجنبية.

ونوه إلى أن الرواتب تبدأ من 3000 جنيه حسب الخبرة، كما دعا الشباب الراغب في العمل إلى المشاركة في الملتقى للحصول على فرصة عمل مناسبة.