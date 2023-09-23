السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: 9% زيادة فى الروبوتات الصناعية التشغيلية سنويًا

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل، عبير فؤاد، إن التقرير الأولي الصادر عن منظمة العمل الدولية من أجل اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل لعام 2017، حدد أربعة اتجاهات رئيسية كبرى طرأت على سوق العمل على مدار السنوات الماضية تؤثر على مستقبل العمل، وهي على وجه التحديد العولمة والتكنولوجيا والديموغرافيا، وتغير المناخ.

9 % زيادة في الروبوتات الصناعية التشغيلية سنويًا

وأضافت "فؤاد" في تصريحات، لـ"الدستور"، أن الابتكارات التكنولوجية في تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة آخذة في تحويل طبيعة العمل، فعلى سبيل المثال، زاد عدد الروبوتات الصناعية التشغيلية بمقدار 9% سنويا بين 2010 و2017، وذلك وفقا للتقرير، كما أظهرت البيانات أن نشر الروبوتات قد ترتكز بشدة في قطاع التصنيع وداخل الاقتصادات المتقدمة.

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للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

وأشارت إلى أن التكنولوجيا المالية والشمول المالي في مصر يشهدان تطورات سريعة، لكن الإندماج في أسواق رأس المال العالمية وسلاسل القيمة العالمية لا يزال بطيئا، وكذلك تغير المناخ والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم إحراز الكثير من التقدم في عالم العمل على حساب صحة البيئة، إلّا أن ثمة توافقا قويا ظل متداولاً لعدة سنوات الآن، مفاده أن مستقبل العمل والمجتمع يجب أن يتأسس على التنمية المستدامة بينيا، وأيضًا التغيرات الديموغرافية بما في ذلك التقدم العمرى للسكان، وتزايد نسبة المشتغلين المتعلمين.

وزير العمل: التدريب المهنى وتأهيل الشباب هدف رئيسى للدولة المصرية

وعلى جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، وفرتها 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة، سفاجا، ومرسى علم، والقصير، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وفندق شتايجنبرجر الدو.

عبير فؤاد سوق العمل وزارة العمل منظمة العمل الدولية مستقبل العمل

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