للشباب حتى 35 سنة.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من 23 وحتى 35 سنة، وذلك بإحدى شركات التمويل بمحافظة قنا، وبراتب يصل إلى 4000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، أخصائي تمويل، وذلك براتب 3500 جنيه.

كما تطلب الشركة رئيس مجموعات، وذلك براتب 4000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 3 سنوات.

شروط التقديم

وتشترط الشركة في المتقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، أن يكون حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في نقادة، شارع 23 يوليو، قنا، أو الاتصال على 01006656269، والتواصل مع المدير المسئول شادي ناصر.



وكانت قد أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع بنك CIB، عن دعوة للشباب من الجنسين من ذوي الهمم للمشاركة في ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر؛ لاستكشاف فرص عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية الوزارة وعدد من الوزارات والجهات، وذلك بفندق Four Seasons Cairo at the First Residence، يوم الثلاثاء المقبل، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالتعاون مع الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص.

وأوضحت الوزارة، أن الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي، وإيماناً من بنك CIB بأن التنوع والاختلاف أساس الابتكار وأن الشمولية هي مصدر قوة، وأن العمل في CIB خطوة نحو تأسيس مسيرة مهنية مميزة، وتعزيز مؤهلات ومهارات وخبرات جميع الموظفين التزامًا منه بالمساهمة في نجاح مسيرتهم المهنية، لذلك يقوم البنك بتطبيق أفضل طرق التوظيف للحصول على أفضل المرشحين، وبعد انضمامهم للبنك تحرص على تعزيز مواهبهم الفريدة لتوفير مسيرة مهنية بما يتناسب مع مهارات كل منهم.