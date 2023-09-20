"الفرصة".. مؤسس شركة "إنسوكير": نقدم جهازًا يُحاكى وظائف البنكرياس الطبيعى

عرض المتسابق مينا ثروت مؤسس شركة "إنسوكير" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال ثروت خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن إنسوكير أول شركة مصرية لتصنيع مضخات الأنسولين لمرضى السكر من النوع الأول، مشيرًا إلى أن مصر في المركز التاسع عالميًا في تعداد مرضى السكر.

وأضاف أن مرض السكر من النوع الأول يهدد حياة الكثير من المصريين، حيث تسببت مضاعفاته في وفاة 89 ألف حالة.

وتابع: "نحن نقدم جهاز مضخة الأنسولين وهو عبارة عن جهاز صغير ويتم وضعه على الذراع أو البطن أو الفخذ ويتم ربطه بموبايل أبليكيشن ويعطي المريض جرعة الأنسولين التي يحتاجها الجسم، بمحاكاة لوظيفة البنكرياس الطبيعي".

مؤسس شركة "إنسوكير": نوفر المضخة بسعر مخفض

وأردف: "بذلك نحمي مريض السكر من النوع الأول من كل المضاعفات، نوفر المضخة التي يُطلق عليها البنكرياس الصناعي بسعر قليل واستخدامها سهل جدًا".

الفرصة مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

الفرصة مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".