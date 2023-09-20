الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الفرصة".. مؤسس شركة "إنسوكير": نقدم جهازًا يُحاكى وظائف البنكرياس الطبيعى

برنامج الفرصة
برنامج "الفرصة"

عرض المتسابق مينا ثروت مؤسس شركة "إنسوكير" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال ثروت خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن إنسوكير أول شركة مصرية لتصنيع مضخات الأنسولين لمرضى السكر من النوع الأول، مشيرًا إلى أن مصر في المركز التاسع عالميًا في تعداد مرضى السكر.

وأضاف أن مرض السكر من النوع الأول يهدد حياة الكثير من المصريين، حيث تسببت مضاعفاته في وفاة 89 ألف حالة.

 وتابع: "نحن نقدم جهاز مضخة الأنسولين وهو عبارة عن جهاز صغير ويتم وضعه على الذراع أو البطن أو الفخذ ويتم ربطه بموبايل أبليكيشن ويعطي المريض جرعة الأنسولين التي يحتاجها الجسم، بمحاكاة لوظيفة البنكرياس الطبيعي".

مؤسس شركة "إنسوكير": نوفر المضخة بسعر مخفض 

وأردف: "بذلك نحمي مريض السكر من النوع الأول من كل المضاعفات، نوفر المضخة التي يُطلق عليها البنكرياس الصناعي بسعر قليل واستخدامها سهل جدًا".

الفرصة مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

الفرصة مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة إنسوكير شركة إنسوكير مضخات الأنسولين تصنيع مضخات الأنسولين بنكرياس صناعي مرضى السكر

مواد متعلقة

جوائز مالية كبرى.. تفاصيل حلقة نهائيات "الفرصة" الأسبوع المقبل

"الفرصة".. مؤسس فى لابى: هدفنا تقديم جودة تعليم للطلاب ولدينا 50 ألف مستخدم

تطبيق "جيلاتى" للملابس المستعملة يحسم جائزة برنامج "الفرصة"

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالجمرك دون حدوث إصابات

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟