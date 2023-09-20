جوائز مالية كبرى.. تفاصيل حلقة نهائيات "الفرصة" الأسبوع المقبل

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل حلقة نهائيات الفرصة، مشيرة إلى أن اليوم آخر حلقة تسابقية.

وقالت "الحديدي" خلال تقديم برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "أون": "9 متسابقين اجتازوا الحلقات التسابقية الماضية في انتظار النهائيات الأسبوع المقبل".

وأضافت أن الفائز في حلقة اليوم من الفرصة في حال إجماع لجنة التحكيم على شيك بقيمة 250 ألف جنيه من شركة أنرشيا للتنمية العقارية، وسينافس في النهائيات الأسبوع المقبل على جائزة مالية كبرى من بنك CIB وحملة إعلانية مجانية مقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

منافسة شرسة في الحلقة التسابقية الأخيرة من الفرصة

وأشارت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تنافس 10 شركات في حال فوز إحدى الشركات في حلقة اليوم من الفرصة.

وتشهد الحلقة التنافسية الأخيرة من الفرصة مع لميس الحديدي منافسة بين 3 مشروعات قوية هي إنسوكير وهي مضخة للأنسولين، ومايسيليوم مشروع لزراعة المشروم في المنزل، ومزنة للمخصبات الزراعية.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".