الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الفرصة".. منافسة نارية بين مشروعات "تراستون إيجى" و"ترامب الأمل"

الدكتور عمرو عوض
الدكتور عمرو عوض الله

منافسة نارية بين مشروعات "تراستون إيجي" للمخصبات الزراعية و"ترامب الأمل" للكراسي المتحركة لذوي الهمم، بعد مغادرة مشروع "في لابي" بعد خسارته في مسابقة الدقيقة الواحدة، ضمن منافسات مسابقة "الفرصة"، المذاع على فضائية "ON".

ويحاول كل متسابق أن يقدم أفضل التجارب والنتائج لإقناع لجنة التحكيم، كما يوجه أعضاء لجنة التحكيم الأسئلة النارية للتأكد من تحقيق أفضل النتائج لكل مشروع.

“الفرصة” 

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية، وضيف لجنة التحكيم، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

“الفرصة” فضائية on تراستون ايجي ترامب الأمل

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