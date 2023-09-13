"الفرصة".. "رامب الأمل" تساعد ذوي الهمم على ركوب السيارة بالكرسي المتحرك

أوضح خالد السيد مؤسس رامب الأمل من الشرقية، تفاصيل مشروعه الاستثماري لبرنامج "الفرصة"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مع لميس الحديدي.

وقال: "أي مريض بمرض تكسير العظام الزجاجي، يجعل العظام تتكسر مثل الزجاج ويواجه صعوبة في ركوب عربية ذوي الإعاقة، وإحنا بنساعد ذوي الهمم على ركوب السيارة بالكرسي المتحرك".

وأضاف: “الحاجة أم الاختراع وشركة رامب بتدخل الكراسي المتحركة لمستخدمي العربية برامب إلكتروني كهربي بدون مساعدة من أحد، هيتم التجهيز بناء علي نوع الكرسي ونوع السيارة واحتياج العميل بتمني أخدم كل أصحاب الكراسي المتحركة وأغير حياتهم للأفضل”.

“الفرصة”

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية، وضيف لجنة التحكيم، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".