"الفرصة".. مؤسس في لابي: هدفنا تقديم جودة تعليم للطلاب ولدينا 50 ألف مستخدم

كشف محمد ندي مؤسس شركة في لابي VLaby، عن تفاصيل مشروعه الاستثماري لبرنامج "الفرصة"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، مع لميس الحديدي.

وقال "ندي": "حلينا مشكلة المعامل المدرسية وهي أول منصة للمعامل الافتراضية لطلاب المدارس في مصر والشرق الأوسط باشتراك رمزي بسيط يقدر كل طالب يستخدم المنصة ويعمل كل التجارب في بيته كأنه في المعمل بالظبط ولدينا أكثر من 270 تجربة للمراحل التعليمية بكل اللغات".

وأضاف: "بنمكن الطلاب والمدرسين من خلال أجهزة متقدمة للداتا شو والسبورة التعليمية التفاعلية، ولدينا 50 ألف مستخدم وموجودين في 3 مدارس عربية في الخليج، هدفنا نقدم جودة تعليم عالية توصل للطلاب في مصر والعالم أجمع".

“الفرصة”

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شركة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية، وضيف لجنة التحكيم، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".