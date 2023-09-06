للمرة الأولى.. لجنة تحكيم "الفرصة" تمنح جائزة إضافية لمؤسس مشروع "إكستراكور كو"

قررت لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي، منح جائزة إضافية لمؤسس شركة "إكستراكور كو" بالرغم من فوز منصة "مدرستي" التي تقدم الخدمات التعليمية للطلاب في حلقة اليوم من البرنامج.

وجود فائزين اثنين هي المرة الأولى ضمن الحلقات التسابقية لبرنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي، حيث حسمت "مدرستي" الفوز بسبب غياب المودل الاستثماري لشركة " إكستراكور كو".

وبعد جولة من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم فاز مشروع "مدرستي" بجائزة قدرها 250 ألف جنيه، لكن اللجنة قررت تقديم الجائزة التي تم حجبها في الحلقة السابقة لشركة "إكستراكتور كو".

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تلفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تلفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".