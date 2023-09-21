الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف لذوي الهمم في بنك CIB

وظائف
وظائف

أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع بنك CIB عن دعوة للشباب من الجنسين من ذوي الهمم للمشاركة في ملتقى التوظيف الأول لذوي الهمم بجميع محافظات مصر لاستكشاف فرص عمل مختلفة في عالم الخدمات المصرفية والمالية، وذلك تحت رعاية الوزارة وعدد من الوزارات والجهات، وذلك بفندق Four Seasons Cairo at the First Residence، يوم الثلاثاء المقبل من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء من أجل تنفيذ تكليف الرئيس السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم، وكذلك فرص تدريب تؤهلهم للحصول على تلك الفرص.

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وأوضحت الوزارة، في بيان الخميس، أن الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي، وإيماناً من بنك CIB  بأن التنوع والاختلاف أساس الابتكار وأن الشمولية هي مصدر قوة، وأن العمل في CIB خطوة نحو تأسيس مسيرة مهنية مميزة، وتعزيز مؤهلات ومهارات وخبرات جميع الموظفين التزامًا منه بالمساهمة في نجاح مسيرتهم المهنية، لذلك يقوم البنك بتطبيق أفضل طرق التوظيف للحصول على أفضل المرشحين، وبعد انضمامهم  للبنك تحرص على تعزيز مواهبهم الفريدة لتوفير مسيرة مهنية بما يتناسب مع مهارات كل منهم.

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وحددت الوزارة انه يمكن للراغبين فى التسجيل للحصول على الفرص المتاحة من خلال الرابط التالي: https://cib.eg/15d.

وزارة العمل بنك CIB ذوي الهمم ملتقى التوظيف فرص عمل

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