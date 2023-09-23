للشباب من الجنسين.. وزارة العمل توفر أكثر من 100 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة العمل، عن توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة للشباب من 25 وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات التمويل متناهي الصغر بالبحيرة، وبراتب 3000 جنيه.

فرص العمل

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 102 أخصائي ائتمان، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين.

طرق التقديم

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على تلك الوظيفة، التوجه لمقر الشركة في المنشية، البحيرة، أو الاتصال على 01025105815، والتواصل مع المدير المسئول عمر عبد الجواد.



ملتقى توظيف بالبحر الأحمر

وكانت قد أعلنت وزارة العمل اليوم السبت، عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل في كافة التخصصات الفندقية، وفرتها 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة، سفاجا، ومرسى علم، والقصير، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع "مشروع قوي عاملة مصر"، وفندق شتايجنبرجر الدو.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثماري بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث دعا الوزير الشباب إلى المشاركة في تلك الملتقيات والإقبال على العمل الخاص والحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية مهاراتهم طبقا لاحتياجات سوق العمل، والاستفادة من مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة والمنتشرة في كافة للمحافظة لتأهيل الشباب وبالمجان على المهن التي يحتاجها سوق العمل،موضحا أن "الوزارة" تتحقق من "مصداقية فرص العمل" واستلام العقود وتتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم ،وتراقب تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور.