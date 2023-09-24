أخبار فاتتك| شريف منير يعتذر لصحفية وعالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بعد مشادة معها.. شريف منير يعتذر لصحفية: "آسف على اللى حصل" (فيديو)

قدم الفنان شريف منير اعتذاره لإحدى الصحفيات، وذلك بعد مشادة حدثت بينهما في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني والذي أقيم أمس الجمعة بأحد المساجد الشهيرة بالتجمع الخامس.

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باتشيكو يكشف موقفه مع بيراميدز بعد عرض مارسيليا الفرنسي

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، موقفه مع ناديه بعد تلقيه عرضًا من مارسيليا الفرنسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

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عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس ليشعل الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة.

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كشف حقيقة شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

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الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": العدو ردد أن خط برليف يحتاج لقنبلة نووية وحطمنا هذه النظرية

أكد الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر أن الساتر الترابي لخط برليف كان خلفه نقاط حصينة.

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أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

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