الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| شريف منير يعتذر لصحفية وعالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

بعد مشادة معها.. شريف منير يعتذر لصحفية: "آسف على اللى حصل" (فيديو)

شريف منير

قدم الفنان شريف منير اعتذاره لإحدى الصحفيات، وذلك بعد مشادة حدثت بينهما في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني والذي أقيم أمس الجمعة بأحد المساجد الشهيرة بالتجمع الخامس.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

باتشيكو يكشف موقفه مع بيراميدز بعد عرض مارسيليا الفرنسي

باتشيكو

كشف البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، موقفه مع ناديه بعد تلقيه عرضًا من مارسيليا الفرنسي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مدمر

عالم الزلازل الهولندي

عاد عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس ليشعل الجدل مجددا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور توقع فيه زلزالا مدمرا بقوة كبيرة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

كشف حقيقة شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت

حبس

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصحف متضمناً تحقيقاً صحفياً بعنوان "شبكة دولية لاستدراج المراهقات عبر الإنترنت".

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

الحكمدار إسماعيل بيومى لـ"الشاهد": العدو ردد أن خط برليف يحتاج لقنبلة نووية وحطمنا هذه النظرية

الحكمدار إسماعيل

أكد الحكمدار إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين في حرب أكتوبر أن الساتر الترابي لخط برليف كان خلفه نقاط حصينة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 سبتمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

شريف منير بيراميدز باتشيكو زلزال مدمر عالم الزلازل الهولندي أسعار الفراخ

مواد متعلقة

أخبار فاتتك|ميندى يعتذر لجماهير أهلى جدة وكشف كواليس "عايزة أتجوز"

أخبار فاتتك.. حميد الشاعرى يكشف وفاة 800 شخص من قبيلته وبرايتون يسقط على ملعبه

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

عاجل.. احتجاج غير مسبوق والأول من نوعه ضد الملكية البريطانية داخل قصر باكنجهام

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. بعد اكتشاف مرض معدٍ.. الجزائر توقف استيراد الأبقار والعجول من فرنسا

عاجل.. موعد تطبيق الغلق الكلى لكوبرى الفطيم بمدينة نصر لمدة 10 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض يكتب: كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

كريم شعبان

هيكل.. الأستاذ الذى منحه «ترند» كارنيه الصحافة

مؤمن المحمدي

الغزال الأسمر

حسين دعسة

لقاء رئيس وزراء الأردن مع رئيس الشيوخ المصرى: تكامل الرؤية ومسارات التعاون المشترك

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «7-8»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة

رحلة الخمسة أيام.. ماذا فعل نتنياهو فى نيويورك؟

ألف خطاب لن يحل الأمر