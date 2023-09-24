بعد نجاته من الموت.. وائل جسار يكشف تفاصيل رصاصة حفل الزفاف (خاص)

طمأن الفنان اللبناني وائل جسار جمهوره بعد نجاته من الإصابة بطلق ناري أثناء تواجده في حديقة منزله برفقة زوجته ووالده ووالدته وشقيقه.

تفاصيل نجاة وائل جسار من الموت

وقال جسار، لـ"الدستور":“الحمد لله أنا بخير ربنا نجّاني واسرتي وقدر الله وما شاء فعل"، متمنيًا التوقف عن عادة إطلاق النار في حفلات الزفاف التي تعد إحدى عادات العرب الخاطئة منذ سنوات".

أضاف أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في حفلات الزفاف عادة ما تنتهي بكارثة، فهي أداة للقتل وليس للاحتفال كما هو راسخ في أذهان الكثيرين.

ونشر وائل جسار مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي كشف فيه تفاصيل الواقعة ممسكًا برصاصة وصلت إلى حديقة منزله قائلاً في الفيديو:"إمبارح طلعت على منطقة البقاع منطقتي حتى أزور الوالد والوالدة، وقعدنا في الجنينة وكان في عرس وبالتالي كلنا بنعرف إنه الابتهاج بالعرس هو إنه يضربوا نار"، مطالبًا بضرورة التوقف عن اطلاق النيران في الأفراح.

أغنية أنا مش مصدق

كما طرح المطرب اللبنانى وائل جسار أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق" على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم، كما طرح أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.