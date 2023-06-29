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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

وائل جسار يرد على تصريحات أحمد سعد: تقديمك لـ"غريبة الناس" أفضل منى يسعدني

وائل جسار
وائل جسار

رد النجم اللبناني وائل جسار على تصريحات المطرب أحمد سعد والتي قال فيها إنه لو غنى أغنية "غريبة الناس" لوائل جسار سيغنيها أفضل منه.. وقد انتشرت هذه التصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وأحدثت ضجة.

وقال وائل جسار في بيان له: “أحب أحمد سعد كثيرًا للغاية وهو بمثابة أخي وصديقي فإذا قام بغناء أغنية ”غريبة الناس" أفضل مني فهذا شيء يفرحني، وأنا أدعمه وأؤازره، وأتمنى من الله أن يوفقه أكثر وأكثر".

أغنية غريبة الناس طرحها وائل جسار منذ 8 أعوام وحققت نجاحًا كبيرًا وكانت سببًا في شهرته الكبيرة في مصر خلال تلك الفترة، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي توما.

وتقول كلمات الأغنية: “غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليّ خلصنا خلاص أنا ماشي وجِبها فيّ غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ مفيش إحساس مفيش ولا ذكرى ليّ خلصنا خلاص أنا ماشي وجِبها فيّ لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة لو كنت عملت خاطر ليوم حلو عشناه في كده معقول يا ساتر مفيش كده في الحياة غريبة الناس غريبة الدنيا ديّ أعز الناس بيتغير عليّ”.

ويستعد وائل جسار والمطرب موسى، لإحياء حفل غنائي مشترك مساء يوم 1 يوليو الموافق رابع أيام عيد الأضحى، داخل أحد الفنادق الكبرى المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة.

ويقدم وائل جسار، خلال الحفل، باقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة ومنها: “غريبة الناس، توحشيني، جرح الماضي، ولا في الأحلام، مشيت خلاص، نسم علينا الهوى لفيروز، وقال إيه بيسألوني لوردة، وزي الهوى للعندليب عبدالحليم حافظ” وغيرها من الأغنيات التي يتفاعل معها جمهوره.

جدير بالذكر أن وائل جسار قد طرح مؤخرًا أغنية " في حد بيحبني" على قناته عبر اليوتيوب، وهى من كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وجيتار مصطفى أصلان.. وقد حققت ردود أفعال رائعة، ومشاهدات عالية من الجمهور..

د النجم اللبناني وائل جسار وائل جسار جسار احمد سعد ا غريبة الناس

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