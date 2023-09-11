وائل جسار يكشف سبب رفض دخول ابنته مجال الفن

كشف الفنان اللبناني وائل جسار سبب رفض ابنته دخولها مجال الغناء، مؤكدًا أن الفن بالنسبة للفتيات أمر شاق ومتعب للغاية.

وقال جسار، في تصريحات متلفزة: "بصراحة أنا رافض فكرة بنتي تخوض تجربة الغناء، لأن الفن بالنسبة للبنات متعب أوي وأنا شاب واتعبت أوي لحد ما وصلت للمرحلة دي ولسه عندي كتير.. أنا عايزها تكون دكتورة".

أشار جسار إلى أنه يتمتع بصحة جيدة في وقتنا الحالي، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية خلال حفل روائع الموجي بالرياض على أثرها لم يشارك في فعاليات الحفل.

وطرح وائل جسار مؤخرًا أغنية "في حد بيحبني" على قناته عبر يوتيوب وهى من كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وجيتار مصطفى أصلان.. وقد حققت ردود أفعال رائعة، ومشاهدات عالية من الجمهور.

كما طرح المطرب اللبنانى أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق" على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم، كما طرح أغنية أخرى بعنوان "ولا فى الأحلام"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، من إخراج فادى حداد.