3 أكتوبر.. عرض خاص لفيلم "حسن المصري" لـ أحمد حاتم

تقيم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “حسن المصري” عرضا خاصا للعمل يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر في إحدى دور العرض السينمائي الشهيرة.

ويحضر العرض الخاص للفيلم أبطاله وعدد من نجوم الفن والنقاد والإعلاميين.

وطرح الفنان أحمد حاتم، مؤخرا الأغنية الرسمية لفيلمه الجديد "حسن المصري" وتحمل اسم "ولا بختار" بصوت المطرب على لوكا.

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي 4 أكتوبر المقبل.

قصة فيلم "حسن المصري"

تدور قصة الفيلم حول "حسن المصري"، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

أبطال فيلم حسن المصري

يقوم ببطولة فيلم حسن المصري كلا من أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض.

https://youtu.be/k-_wi2qmzxE?si=aIvoVBUOLvY8zS_E

على جانب آخر، بدأ أحمد حاتم تصوير فيلمه الجديد "حدوتة الأيام الباقية"، ويشاركه في بطولته كارمن بصيبص ومريم الخشت ومراد مكرم ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، و إنتاج أحمد السبكي.

وتعاقد حاتم أيضا على مسلسل جديد تحت عنوان “ثلاثة من كندا” للمشاركة به في السباق الرمضاني المقبل 2024.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال شهر يناير من العام المقبل 2024، ويشاركه البطولة كل من الفنان أحمد الفيشاوي والفنان أحمد داوود .

ويتناول العمل فرق الثقافات بين الدول العربية والدول الأوروبية ويناقش فكرة ضرورة الاهتمام بالفرصة.