أخبار فاتتك| متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. وعلى معلول يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

متى نشعر بالأجواء الخريفية؟.. الأرصاد ترد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء الموجة الحارة على البلاد، والإحساس بالأجواء الخريفية.

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أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الجمعة 29-9-2023

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها غير المبرر خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 72 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار البيض ثباتًا عند الارتفاعات السعرية التي سجلتها منذ عدة أيام.

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أبو طالب يكشف لـ"الشاهد" دور أسير إسرائيلى فى معرفة مكان شهداء السرية الثالثة

وثق الرقيب أول عز الدين أبوطالب علي عاشور، أحد أبطال الصاعقة والمظلات المصرية في حرب أكتوبر، شهادته خلال مشاركته في حرب 1973.

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لم يكن طرفًا فى المشاجرة.. تفاصيل مقتل شاب على يد أشخاص فى المقطم

لم يكن القدر حليف الشاب" نادر أحمد" بعدما ترك عمله وأصبح قعيدا في منزله القاطن في منطقة المقطم، حيث لم يكن لديه مصدر رزق ثابت يستطيع من خلاله الإنفاق على زوجته وابنته التي لم تكمل عامها العاشر.

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جو بايدن: ترامب يمثل تهديدًا للديمقراطية ووحدة البلاد

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن من جديد تحذيرًا قاتمًا وخطيرًا بشأن مصير الديمقراطية الأمريكية عبر مهاجمة خصمه الجمهوري دونالد ترامب مباشرة، في وقت بدأت حملة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 تتخذ بعدًا جديدًا.

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على معلول يكشف سر طريقة احتفاله بالأهداف

كشف علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سر طريقة احتفاله بالأهداف وعن أفضل مبارياته مع المارد الأحمر خلال مشواره مع الفريق.

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