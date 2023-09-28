الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس طالب بتهمة قتل عامل وإصابة أبنائه فى حادث سير بالمقطم

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عامل وإصابة أبنائه فى حادث سير بمنطقة المقطم، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، وتحليل عينة الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل الخطأ.

وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط قائد سيارة لاصطدامه بدراجة نارية بالقاهرة مما أدى لوفاة قائدها وإصابة أبنائه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بوقوع مصادمة بأحد الطرق بدائرة القسم نتج عنها وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وبالانتقال تبين أنه حال سير دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة عامل، ويستقلها صحبته نجليه- مقيمون بدائرة القسم بالطريق محل البلاغ اصطدمت بها سيارة "مجهولة" من الخلف، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وسقوطهم أرضًا، نتج عن ذلك وفاة العامل وإصابة نجليه بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها "مرتكب الواقعة" طالب - مقيم بدائرة القسم، وتبين "عدم حمله رخصة قيادة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشيةً من المسألة القانونية أو تعدى الأهالى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة محكمة جنوب القاهرة حبس طالب عامل حادث سير بمنطقة المقطم رجال المباحث

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