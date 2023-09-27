الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره طريق المرج السلام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالمرج، اليوم الثلاثاء، حبس سائق نقل دهس شخصًا أثناء عبوره الطريق بطريق السلام المرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بعرض السائق على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

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إحالة سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق لمحكمة الجنح

تفاصيل ضبط سائق دهس شخصًا بطريق السلام المرج 

 نجحت الداخلية في ضبط سائق لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة، مما أدى لوفاته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

وبالانتقال تبيَّن أنه حال قيام المتوفي "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها "سائق- مقيم بمحافظة الشرقية (له معلومات جنائية)"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية شرطة السلام محافظة الشرقية المرج سائق

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