الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل شخص فى حادث سير بالمرج

ضبط متهم
ضبط متهم

نجحت الداخلية في ضبط سائق لاصطدامه بأحد الأشخاص بالقاهرة، مما أدى لوفاته في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، بمصادمة ومتوفى بالطريق الدائري اتجاه المرج بدائرة القسم.

وبالانتقال تبيَّن أنه حال قيام المتوفي "مقيم بمحافظة الشرقية" بعبور الطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة " نقل" محدثةً إصابته بأماكن متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

ضبط المتهم

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المتسببة في ارتكاب الواقعة وقائدها "سائق- مقيم بمحافظة الشرقية (له معلومات جنائية)"، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ضبط سائق قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بمحافظة الشرقية

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