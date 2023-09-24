الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق لمحكمة الجنح

حبس
حبس

أحالت  نيابة المرج  اليوم الأحد، سائقا إلى محكمة الجنح، وذلك بتهمة قيادته سيارة أجرة "ميكروباص" تحت تأثير المخدرات، بعد ورود التحليل الطبى الذى أكد تعاطيه للأقراص المخدرة ومخدر الحشيش، مما تسبب فى دهسه سيدة مسنة أثناء عبورها الطريق الدائري، ولقيت مصرعها فى الحال.

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 تفاصيل ضبط سائق دهس سيدة أثناء عبورها الطريق 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات، يفيد بوصول سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر، متوفية على إثر تعرضها لحادث دهس بعدما صدمها سائق سيارة أجرة "ميكروباص" أثناء عبورها الطريق.

 

وانتقل رجال الشرطة إلى المستشفى، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور السيدة الطريق صدمتها سيارة مسرعة، ما أسفر عن مصرعها في الحال، تم ضبط السائق المتهم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات معه.

نيابة المرج محكمة الجنح لأقراص المخدرة الطريق الدائري غرفة عمليات النجدة بالقاهرة

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