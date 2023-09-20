الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد اصطدام سيارة بها.. دهس طالبة جامعية أعلى الطريق الدائرى فى البساتين

جثة
جثة

أصيبت طالبة جامعية بعدة كسور وجروح إثر اصطدام سيارة بها أعلى الطريق الدائري اتجاه البساتين بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قد تلقت مديرية  أمن القاهرة  بلاغًا يفيد اصطدام سيارة بفتاة وإصابتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم ضبط قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

وفى سياق مختلف كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

ضبط طرفي المشاجرة

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات" إحدى الدول)، وبحوزتهم (2 عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

تفاصيل المشاجرة

تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

طالبة جامعية كسور وجروح اصطدام سيارة الطريق الدائري البساتين

مواد متعلقة

اصطدام سيارتين إحداهما محملة برخام فى البدرشين

"اصطدم بحاجز خرسانى".. تفاصيل مصرع سائق على الطريق الأوسطي بحلوان

صحفى: الرئيس السيسى أول من طالب بضرورة تحكيم العقل فى الحرب الأوكرانية

مصرع مواطن صدمه تروسيكل على طريق المريوطية فى الجيزة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

طوارئ في القليوبية بعد اصطدام سيارة ملاكي بكابينة غاز بشبرا الخيمة

إصابة 4 مواطنين إثر اصطدام تروسيكل بشجرة فى الفيوم

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالجمرك دون حدوث إصابات

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟