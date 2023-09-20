بعد اصطدام سيارة بها.. دهس طالبة جامعية أعلى الطريق الدائرى فى البساتين

أصيبت طالبة جامعية بعدة كسور وجروح إثر اصطدام سيارة بها أعلى الطريق الدائري اتجاه البساتين بالقاهرة، وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت قد تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد اصطدام سيارة بفتاة وإصابتها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات.

وتم ضبط قائد السيارة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

وفى سياق مختلف كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

ضبط طرفي المشاجرة

بالانتقال والفحص أمكن ضبط طرفى المُشاجرة طرف أول: (9 أشخاص "3 منهم يحملون جنسيات" إحدى الدول)، وبحوزتهم (2 عصا خشبية – قبضة حديدية)، طرف ثان: (شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول ومصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم").

تفاصيل المشاجرة

تبين وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب علم الطرف الأول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أشخاص يحملون جنسية الطرف الثاني بمضايقة إحدى السيدات تحمل جنسيتهم، فقاموا بالتوجه لمحل البلاغ والتعدي على المتواجدين دون تمييز، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الثاني وأحد المواطنين تصادف مروره بالمنطقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.