التحريات تنفي وجود شبهة جنائية في مصرع عاطل صعقا بالكهرباء بأطفيح

كشفت التحريات التى أجراها رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد، عدم وجود شبهة جنائية، في واقعة العثور على جثة عاطل بمنطقة أطفيح، وتبين أنه أصيب بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل تمهيدا لبيعه.

تفاصيل مصرع عامل صعقا بالكهرباء بمنطقة أطفيح

وعثر رجال المباحث على أداة حاول العاطل استخدامها في قطع الكابل، وتم التحفظ عليها، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان عثروا على الجثة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وأشار التقرير الطبي، إلى أن سبب الوفاة، الإصابة بصعق كهرباء، وتحرر محضر بالواقعة، وطلب النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتولت التحقيق.

وكان عاطل اصيب بصعق كهربائي، أثناء محاولته سرقة كابل في أطفيح، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

بداية البلاغ

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمصرع أحد الأشخاص صعقا بالكهرباء في أطفيح، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل حاول سرقة كابل كهرباء، إلا أنه أصيب بصعق كهربائي أنهى حياته في الحال.

ناظر رجال المباحث الجثة، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.