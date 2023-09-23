دماء على الأسفلت.. مصرع شخص وإصابة 37 آخرين فى حوادث طرق

شهدت طرق مصر على مدار اليوم عددا من الحوادث المرورية، بسبب أسباب مختلفة إحداها تجاوز السرعات المقررة، وقد تدخل على الفور رجال الإدارة العامة للمرور، وأقسام المرور المختلفة بالمحافظات، للتعامل مع تلك الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحرص رجال المرور على محاولات إنقاذ حياة المصابين من خلال إخطار الإسعاف لسرعة نقلهم لتلقي الإسعافات اللازمة.

وجاء أبرز تلك الحوادث:

إصابة 11 في تصادم ميكروباص مع تروسيكل في العريش

وفي محافظة العريش وقع حادث مروري بين سيارة ميكروباص وموتوسيكل، وتسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت إخطارا يفيد بحادث تصادم ميكروباص مع تروسيكل يحمل ترخيص فى منطقة عاطف السادات بجوار مسجد أبو هريرة بالعريش.

وتبين من المعاينات والفحص أن الحادث قد أسفر عن إصابة 7 اشخاص بإصابات متنوعة، وعلى الفور توجهت 4 سيارات إسعاف لمكان الحادث وقامت بنقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم، وباشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها فى الحادث.

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميني باص بسيارة ربع نقل بكفر الزيات

وشهد طريق طنطا إسكندرية الزراعى، أمام قرية ديما مركز كفر الزيات، حادث تصادم ميني باص بسيارة ربع نقل والذي تسبب في إصابة 4 أشخاص باصابات متفرقة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا إسكندرية الزراعي أمام قرية ديما مركز كفر الزيات.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين من التحريات والفحص تصادم ميني باص وسيارة ربع نقل، والذي تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة وقامت أوناش المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع شخص وإصابة 21 في حوادث بوادي النطرون

كما شهد طريق وادي النطرون بمحافظة البحيرة اليوم، عدة حوادث متفرقة تسببت في مصرع شخص، بينما أصيب 21 ولقى شخص مصرعه وأصيب 21 آخرون بكسور وجروح متفرقة.

تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى العلمين الصحراوى دائرة مركز وادى النطرون.

كما أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع انقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وأصيب كذلك شخصين بكسور وجروح وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل كافة المصابين إلى مستشفى وادى النطرون المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

إصابة 7 أشخاص في طريق الواحات

وشهد طريق الواحات الصحراوي اليوم حادثا مروريا، إثر انقلاب ميركوباص نتيجة اختلال عجلة القيادة، وقد تسبب الحادث في إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث.

إصابة 4 أشخاص في شارع التحرير و6 أكتوبر

وتسبب انقلاب دراجة بخارية، في مدينة 6 أكتوبر، في إصابة شخصين وتم نقلهما إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي لإسعافهما، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كما أصيب شخصان اصطدمت بهما دراجة بخارية بمنطقة الدقي، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.