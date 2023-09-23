السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إزالة آثار حادث انقلاب أتوبيس بمدينة 6 أكتوبر

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

تعرض أتوبيس ركاب للانقلاب بمنطقة ابني بيتك في مدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابة 3 تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري، بمنطقة ابني بيتك بمدينة 6 أكتوبر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب أتوبيس ركاب، ما أدى لإصابة 3 أشخاص من مستقليه، تم نقلهم لمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أتوبيس ركاب ابني بيتك مدينة 6 أكتوبر إصابة 3 أشخاص آثار الحادث حادث مرورى

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