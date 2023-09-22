مصرع 2 وإصابة 10 أشخاص في حادث أليم على طريق حدائق أكتوبر

وقع حادث مروري أليم اليوم، أعلى الطريق المؤدي إلى حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث انقلب ميني باص، مما أدى إلى مصرع 2 بينما أصيب 10 آخرين بإصابات مختلفة بينهم حالات حرجة.

وقد انتقل على الفور رجال الأمن وسيارات الإسعاف، حيث تم نقل الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي الإسعافات اللازمة.

ودفع رجال المرور بالأوناش لإزالة أثار الحادث، فيما تم تعيين خدمات لسحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقامت جهات التحقيق بالاستعلام عن حالات المصابين لبيان مدى إمكانية سؤالهم حول ملابسات الحادث.

كان قد تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق فى مدينة حدائق أكتوبر.

انتقل على الفور سيارات الإسعاف ورجال المباحث والمرور إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينات اللازمة حيث تبين انقلاب ميني باص، كما تبين مصرع شاب وفتاة بينما أصيب 10 أشخاص أخرين.

كشفت المعاينات أن سبب الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انقلاب الميني باص واصطدامه بسيارة ملاكي أخرى، وقامت أوناش المرور بإزالة أثار الحاد عقب الانتهاء من كافة المعاينات.

وحرر رجال الأمن بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.