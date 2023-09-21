مصرع شخصين وإصابة 6 في حوادث متفرقة بأوسيم وأكتوبر والعياط

لقي شخص مصرعه وأُصيب 5 آخرين إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق ترعة الزمر نطاق أوسيم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق فى أوسيم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

مصرع شخص إثر انقلاب موتوسيكل في حدائق أكتوبر

لقيّ شخص مصرعه إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الأوسطى نطاق مدينة حدائق أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى الطريق في حدائق أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبيَّن أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت بيده عجلة القيادة، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة قائد الموتوسيكل، وجرى نقله إلى مستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

انتشال عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بقرية في العياط

قام رجال الحماية المدنية بانتشال عامل انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار، بقرية جرزا في العياط، وتم نقلها إلى مستشفى العياط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انهيار حفرة على أحد الأشخاص في قرية بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن عامل أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار، انهارت عليه حفرة، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية وانتشاله ونقله إلى مستشفى العياط المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.