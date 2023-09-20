إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمى.

إصابة شخصين إثر حادث انقلاب سيارة فى الطريق الإقليمى



وأدى ذلك لظهور كثافات مرورية متحركة للقادم من العياط اتجاه الصف وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الإقليمى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

المشدد 5 سنوات لعاطل متهم بسرقة موظف بالإكراه في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية للعقوبة المقضي بها، لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه في المرج.



تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا من "ج . م"، 45 سنة موظف يفيد أنه أثناء سيره استوقفه شخص وطالبه بإخراج ما معه من متعلقات تحت تهديد السلاح الأبيض.



وأضاف أنه رفض الانصياع لكلام المتهم وقاومه فقام بطعنه في يده محدثا إصابته التي استلزمت خياطة 5 غرز.

بتكثيف التحريات تم التوصل إلى المتهم وتبين أنه أ.ط، 22 سنة، عقب إعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دفن جثة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق في السلام



ومن ناحية أخرى، أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه، إثر إصابته بنزيف داخلي بالمخ، بعد جراء اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق الدائري.



كانت تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام بالقاهرة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام بدائرة القسم، ومصرع شاب أثناء عبوره الطريق.



وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور شاب الطريق يدعي صالح علاء، يبلغ من العمر 40 عاما صدمته سيارة نقل.