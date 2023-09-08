إصابة شخص فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى بالمنوفية

استقبل مستشفى الباجور العام بمحافظة المنوفية، مصابًا في حادث تصادم مروع، أمام نزلة سعد عطية على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، حيث وقع حادث تصادم بين 4 سيارات وانتقلت على الفور قوة أمنية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وذلك لرفع آثار الحادث ولتسهيل حركة السير والصعود والنزول لخطورتها على المسافرين.

وعلي الفور انتقلت قوة للتحقيق في الحادث، حيث تبيّن لهم أن تسبب كسر المقص الخاص بسيارة النقل الثقيل، هى التي أدت لعدم تحكم قائدها الكامل بها وتسبب في اصطدامها بثلاث سيارات أخريات على نزلة سعد عطية، بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية.

وتلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد ورود بلاغ حادث تصادم على نزلة الطريق الإقليمي بمنطقة سعد عطية التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بالتنسيق مع وحدة المرور والإسعاف والوحدة المحلية للتعامل مع الحادث، وأزالت الجهات المعنية من مجلس المدينة والمرور آثار الحادث والاطمئنان على عودة حركة المرور لطبيعتها على النزلة.

وتم نقل المصاب لمستشفى الباجور العام، بعد أن جرى استدعاء الإسعاف، لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لحالته، فيما حررت القوة الأمنية محضرًا بالواقعة، وبعد سماع أقوال قائدي السيارات وشهود العيان، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية حول الحادث.