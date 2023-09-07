محافظ المنوفية يسلم شهادات البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك" لرواد الأعمال

سلم اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، شهادات إتمام البرنامج التدريبي "ابدأ مشروعك SYB" لعدد من رواد الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، إيهاب حجازي، المدير الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأحمد علام، نائب مدير الجهاز فرع المنوفية والوفد المرافق.

وأجرى محافظ المنوفية حواراً مفتوحاً مع الشباب، أكد خلاله على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للشباب من رواد الأعمال ومساندتهم في تنفيذ المشروعات المستهدفة، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى دائما إلى دعم وتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات المتنوعة ، موجهاً مدير تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بضرورة التوسع في عقد العديد من اللقاءات الحوارية مع الشباب لتعريفهم بالمشروعات القابلة للتنفيذ والإستفادة من البرامج التدريبية لإكسابهم قدرات ومهارات وسمات رواد الأعمال.

جهاز تنمية المشروعات برنامج ابداء مشروعك يساهم في نشر ثقافة العمل

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة أن البرنامج التدريبي "ابدء مشروعك" يساهم في نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والتدريب على كيفية توليد خطة عمل ذات جدوى ومبنية على أسس اقتصاد صحيحة لخلق ميزة تنافسية، مشيراً إلى أنه منذ نشأة الجهاز وحتى نهاية شهر يوليو 2023 تم ضخ إجمالي تمويل 2 مليار و48 مليون جنيه لتمويل 90 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر والمساهمة في توفير حوالي 193 ألف فرصة عمل، فضلا عن تقديم منح بإجمالى تمويل 192 مليون جنيه وتوفير ما يزيد عن مليون فرصة عمل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة.

تمويل 3 آلاف و500 مشروع بقيمة 84 مليون جنيه

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى أنه خلال النصف الأول من عام 2023 تم تمويل 3 آلاف و500 مشروع لتوفير 4 آلاف فرصة عمل بقيمة 84 مليون جنيه ، وتقديم منح بإجمالى تمويل أكثر من 6 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، كما قام الجهاز بتقديم خدمات غير مالية في مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات بإجمالي 859 طلب بعدد 855 عميل، وقد تنوعت ما بين (تسجيل في سجل الموردين، ريادة الأعمال، تعريف بالخدمات غير المالية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية)، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتي شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف وغيرها.

وفى نهاية اللقاء، أهدى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة محافظ المنوفية درع الجهاز تقديرا لدوره الرائد ورؤيته الاستراتيجية في رعاية رواد الأعمال ونشر ثقافة و فكر العمل الحر، كما أشاد شباب رواد الأعمال بمجهودات المحافظ الميدانية ومتابعته الدورية لكافة المشروعات التنموية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.